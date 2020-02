“Un po’ Icardi, un po’ Dybala”: Iachini fa volare Vlahovic

Dusan Vlahovic è l’uomo del momento. Nel post partita di Genova, Iachini ha detto che il suo percorso di crescita assomiglia a quelli di Icardi e Dybala, allenati da Beppe rispettivamente ai tempi di Sampdoria e Palermo. La Nazione si chiede: in cosa Vlahovic ricorda Maurito e l’attaccante della Juventus? Con Icardi il viola potrebbe condividere un paio di caratteristiche. Primo, la forza fisica (Vlahovic, deve strutturarsi, ma gli allenamenti di Iachini puntano proprio a questo). Punto numero due: la potenza nelle conclusione a rete. Vlahovic ’spara’ forte, anche senza ’caricare’ la gamba come ad esempio faceva Batistuta. Lui, appunto come Icardi, segna di potenza anche calciando quasi da fermo. Dal paragone con Dybala invece, le somiglianze su cui Iachini punta sono la visione di gioco (Vlahovic dialoga bene con Chiesa ma anche con la manovra che si stacca dalla mediana) e soprattutto la rapidità nel breve e nell’uno contro uno.