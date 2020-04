Un piccolo rimpianto: acquistare Amrabat in estate sarebbe costato meno

Repubblica in edicola oggi nota che tutte le valutazioni andranno riviste al ribasso, almeno del 30%. Una stima che tiene conto delle risorse, della disponibilità d’azione delle società. A rimetterci saranno soprattutto i profili non di primissimo piano: «Se un giocatore fino a sei mesi fa costava 7 milioni, oggi può costarne al massimo 4», si legge.

Inoltre, quei calciatori acquistati a gennaio e lasciati in prestito, come Kulusevski, Petagna, Amrabat, presi da Juve, Napoli e Fiorentina solo per battere sul tempo la concorrenza senza aspettare giugno, oggi costerebbero meno di quanto sono stati pagati tre mesi fa. Per concludere, anche gli svincolati si muoveranno con meno facilità, a causa degli ingaggi elevati: meglio gli scambi.