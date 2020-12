Occhio al mercato, Fiorentina a caccia di rinforzi tra mediana e attacco: i nomi

Su La Nazione, all’indomani dell’ennesima sconfitta viola, trovano spazio anche le idee della Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Attacco e centrocampo – si legge – saranno i settori sui quali si andrà a intervenire con il duplice obiettivo di trovare la punta che sblocchi l’astinenza in fase di finalizzazione e di inserire sulla linea mediana un elemento capace di portare idee al gioco viola. In avanti, sfogliando l’album delle possibili soluzioni, si torna sempre al nome di Piatek dell’Hertha Berlino, per il quale, in ogni caso, la società viola dovrà mettere in preventivo un riscatto di 18 milioni.

La pista Caicedo con la Lazio? Formalmente pare percorribile, ma il club biancoceleste non sembra proprio convinto dall’opportunità di perdere il giocatore fra poche settimane. La differenza potrebbe farla l’offerta che Commisso andrà a mettere sul piatto di Lotito. Attenzione a quello che potrà accadere fra Cutrone, il Wolverhampton e il Torino. La proposta granata c’è e il Toro ha intenzione di mettere Zaza nell’elenco dei giocatori in partenza nelle settimane degli affari di gennaio. Infine il centrocampo: il sogno della Fiorentina rimane De Paul, ma nella migliore delle ipotesi se ne potrà riparlare a fine stagione. Possibile un sondaggio per Praet del Leicester e Torreira con l’Atletico Madrid per il via libera dell’Arsenal, concesso ormai da giorni. Ma attenzione alla concorrenza del Torino.