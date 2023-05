Un mese dopo, è di nuovo Fiorentina “bum bum”: se ci avesse creduto…

La Fiorentina è tornata a vincere in grande stile rifilando una manita alla Sampdoria, che ormai ha perso le speranze di rimanere in Serie A

Riecco la Fiorentina bum bum. La Gazzetta dello Sport sottolinea che la squadra di Italiano in campionato non vinceva da un mese (1 aprile con l’Inter), causa due pareggi con Atalanta e Spezia e quindi la sconfitta col Monza. "Ma nonostante questo la Viola è attualmente la squadra che nelle ultime 9 giornate ha conquistato più punti in A (20) e segnato di più (18). E ora si ritrova all’ottavo posto, dietro la Dea e insieme al Bologna. Ci avesse creduto, forse raddrizzava la barra anche in campionato riguardo all’Europa".