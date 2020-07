Un girone dopo: “Forse non eravamo così brutti”. A Roma per l’orgoglio del risultato

Stefano Cappellini per Repubblica nella rubrica “Il cubo di Kubik” scrive che la Fiorentina, un girone dopo le quattro sberle costate care a Montella, fa visita alla Roma dopo aver scoperto che, forse, la differenza vista a dicembre al Franchi è in parte bugiarda, e che potrà essere appianata con qualche intervento di Rocco Commisso (bloccato in USA ma con la valigia pronta, LEGGI). Perdere a Roma ha sempre avuto un sapore sgradevole – molti ricorderanno il K.O. del Trap primo in classifica ormai più di vent’anni fa – ragion per cui è necessario cercare una vittoria che farebbe bene al morale e rappresenterebbe una prova d’orgoglio, che manca da troppo tempo in casa viola. Del resto, ci sono motivi per essere ottimisti: chi si aspettava una tale efficacia nelle rotazioni di Iachini nel periodo post-lockdown?