Un gioiello antico da far risplendere: Prandelli ha le idee chiare su Ribery

Cesare Prandelli ha toccato tanti temi durante la conferenza stampa di presentazione andata in scena ieri. Il tecnico ha parlato anche di Franck Ribery. La missione – scrive La Nazione – è quella di proteggere le qualità del francese, cercando di “fargli prendere meno” calci e soprattutto evitando di cercarlo con un’intensità che alla fine fiaccherebbe anche un ventenne, figuriamoci lui che proprio giovanissimo non è. Prandelli spiega così il suo progetto su FR7: “Franck è un giocatore meraviglioso, unico, dobbiamo sfruttare meglio i suoi colpi evitando di cercarlo sempre nella fase di ripartenza“. Insomma, un gioiello antico da far risplendere con equilibrio, possibilmente nei momenti giusti, garantendogli una cura adeguata.