Un continuo cambio di ruoli. In questa Fiorentina tutti fanno tutto

Il Corriere Fiorentino analizza il modulo di Italiano che ancora una volta stupisce per il suo dinamismo. Infatti, in questa Fiorentina possiamo vedere cambi di ruoli continui, posizioni che variano e soprattutto tutti possono e riescono a fare tutto. Puoi vedere Nico largo o sulla trequarti, così come Ikoné, oppure Dodò a volte in fascia e altre dentro al campo. Ne è venuto fuori un primo tempo (quasi) da Premier per ritmi, intensità, voglia di imporsi l’una sull’altra. Con una differenza, fondamentale. L’Atalanta l’ha buttata dentro al primo, vero tentativo sfruttando l’unico (grave) calo di concentrazione e determinazione collettivo dei viola.