Un centrocampo da rinforzare: Banega prima scelta a gennaio. Praet…

Il centrocampista è la priorità della Fiorentina nel mercato di gennaio e nelle ultime ore il nome di Ever Banega ha preso decisamente quota rispetto agli altri. Argentino, classe ’88, in scadenza a giugno con il Siviglia, conosce la Serie A e ha già lavorato con Vincenzo Montella, che lo utilizzava come mediano nel 4-2-3-1 e sarebbe felice di riaverlo a disposizione. La classica occasione che Pradè sta provando a cogliere. Quanto a Dennis Praet, a meno che il Leicester non lo molli in prestito servono circa 20 milioni di euro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.