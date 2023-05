Un calcio alla negatività. Adesso Italiano osserva chi ha giocato meno

Missione certamente non semplice considerando che si tratta di una partita piantata in mezzo alle due gare di Conference, ma dalla quale potrebbero arrivare indicazioni importanti

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle scelte di Italiano. La gara di questo pomeriggio contro l'Udinese non sarà semplice, visto i due impegni di Conference. L'obiettivo della Fiorentina è quello di dare un calcio alla negatività. Missione certamente non semplice considerando che si tratta di una partita piantata in mezzo alle due gare di Conference, ma dalla quale potrebbero arrivare indicazioni importanti anche da chi ultimamente ha trovato meno spazio e quindi, in teoria, avrebbe l’occasione per rivelarsi risorsa preziosa per questo finale di stagione.