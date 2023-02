Un bomber senza gol: il dato, preoccupante, che associa la Fiorentina al Verona

Il Corriere Fiorentino, analizzando l'attacco della Fiorentinasi sofferma su questo dato. Cabral è il miglior marcatore della Fiorentina, seguito da Jovic, Nico e Bonaventura, tutti a quota 3. Soltanto il Verona (Lazovic, 3 centri) ha un bomber che ha segnato di meno, mentre sono nella stessa situazione dei viola il Monza (4 gol per Caprari e Carlos Augusto), Empoli (4 reti per Baldanzi) e Sampdoria (Gabbiadini a quota 4). La Viola non è l'unica, ma il trend va sicuramente invertito.