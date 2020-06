Un anno di Rocco. Chiesa, Iachini, stadio: l’alfabeto della sua viola

6 giugno 2019-6 giugno 2020: Rocco Commisso festeggia un anno da presidente della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport elenca l’alfabeto del patron viola:

A

Come Azzurri. Uno dei momenti più emozionanti nei suoi primi giorni a Firenze è stata la visita al Museo del Calcio a Coverciano.

B

Come Bagno a Ripoli, dove nascerà il centro sportivo più grande d’Italia. La sua più grande vittoria nel primo anno di Fiorentina.

C

Come Chiesa. Dopo i dodici mesi promessi ora la partita è aperta: se Chiesa porta 70 milioni può andarsene.

D

Come Dieci. Rocco ha grande fiducia nelle scelte di mercato dei suoi collaboratori, però sogna un vero numero 10. Nel mirino c’è Paquetà (SCHEDA).

E

Come euro. Rocco ne ha già investiti più di 300 milioni.

F

Come Firenze. Con la città è stato amore a prima vista.

G

Come “Grazie assai” che, insieme a “Fast-Fast-Fast”, sono stati i suoi slogan dal primo giorno in cui ha assunto la guida della Fiorentina.

H

Come Hype che in italiano si traduce con «forti aspettative intorno a un determinato evento o qualcosa di altamente desiderato». In questo caso l’arrivo di un presidente entusiasta e ricco come Rocco era quello che sognava Firenze.

I

Come Iachini, scelto per il dopo Montella, ma anche Beppe non è sicuro della conferma.

J

Come Joe. Barone è il suo braccio destro, il suo uomo di fiducia. I due sono in contatto continuo.

M

Come Moglie. La signora Catherine accompagna Rocco nei suoi blitz fiorentini.

N

Come “Noi siamo con Rocco“. I centinaia di striscioni che i tifosi viola hanno esposto in ogni angolo della Toscana ma anche negli Stati Uniti e persino in Indonesia.

O

Come “Okay”. Lo ripete al termine di ogni suo discorso in un italiano.

P

Come Pandemia. Il Covid 19 ha colpito al cuore l’Italia e ha creato grandi problemi anche in casa viola. Rocco ha promosso l’iniziativa “Forza e Cuore” che ha raccolto oltre 700 mila euro che sono stati investiti in macchinari per aiutare gli ospedali di Firenze.

Q

Come Quattro anni. Il tempo che Commisso si è dato per riuscire a vincere qualcosa con la Fiorentina.

R

Come Ribery. È stata la sua scommessa estiva.

S

Come Stadio. Rocco è partito sposando l’idea di fare un nuovo impianto alla Mercafir poi ha pensato a ristrutturare il Franchi e ora vuole costruire l’Arena a Campi Bisenzio.

T

Come Torre di Maratona. Quando gli hanno proposto di ristrutturare il Franchi il presidente della Fiorentina ha chiesto di abbattere tutto meno la Torre di Maratona.

U

Come Utili. La Mediacom, la sua azienda, ha realizzato utili negli ultimi 93 trimestri.

V

Come Var. Dopo la sconfitta a Torino contro la Juve il patron viola è esploso contro il mezzo tecnologico usato, a suo dire, in maniera soggettiva.

W

Come Women. Rocco ha subito adottato la Fiorentina al femminile. E per il futuro ha promesso investimenti importanti e magari l’arrivo di una campionessa americana.

Z

Come Zlatan. Dal giorno in cui ha acquistato la Fiorentina il nome di Zlatan Ibrahimovic è stato spesso abbinato a quello di Rocco.