Un addio in sordina per Ribery: la parabola dell’asso francese

Si avvia verso la conclusione dopo due anni l'avventura di Ribery con la maglia della Fiorentina

Accolto da re, salutato nell'indifferenza generale. Sembra questo il destino di Franck Ribery, 5 gol e 10 assist in due anni di Fiorentina, non il bottino che tutti si sarebbero aspettati da parte sua. La Nazione e il Corriere Fiorentino sottolineano l'assenza di segnali da parte della società viola in risposta ai continui ammiccamenti del francese, la cui priorità era restare. Da domani Ribery sarà svincolato. Non è esclusa una nuova proposta, ma il lungo silenzio viola potrebbe anche averlo innervosito a tal punto da non fargli più prendere in considerazione la permanenza. Le proposte non gli mancano, e, a differenza di Borja Valero, in caso di addio non smetterà di giocare.