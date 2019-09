Ultimo tentativo per De Paul: l’Udinese non molla, dentro anche Benassi. L’agente ci prova

La Fiorentina farà un ultimo tentativo per Rodrigo De Paul. Nonostante nella mattinata di ieri si era parlato di Raphinha (poi andato al Rennes) la sensazione era quella di distogliere l’attenzione dal vero obiettivo. Come scrive La Nazione, è così’ partito l’ennesimo tentativo per convincere l’Udinese: telefonata al manager dell’argentino che si è messo subito in moto con destinazione Udine. Non per strappare il sì del giocatore che c’è già, quanto per manovrare il club friulano che per cedere De Paul pretende 30 milioni più bonus.

La Fiorentina prova ad alleggerire l’offerta inserendo Benassi, ma il braccio di ferro è ripreso forte nel pomeriggio di ieri e oggi appunto arriveranno le risposte definitive. Soldi oppure soldi più il cartellino di Benassi: in ogni caso Pradè vuole consegnare De Paul a Montella.