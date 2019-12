Ultima chiamata

O la va o la spacca. Questo il clima pre-Inter che sta vivendo Vincenzo Montella secondo La Repubblica in edicola questa mattina. Il tecnico viola ha smarrito la retta via ed è incappato in quattro sconfitte di fila, costretto ora a guardarsi le spalle in classifica. L’entusiasmo generato dalla nuova proprietà – che a più riprese ha confermato l’Aeroplanino in panchina – comincia seriamente a venir meno, nonostante la fiducia che lo stesso allenatore ieri ha ribadito essere chiara da parte di Commisso. Una fiducia a tempo, certo, che non mette al riparo da ulteriori passi falsi. Con Inter e Roma Montella si gioca tutto, anche se l’ipotesi di un traghettatore fino a giugno non convince del tutto: due test probanti e molto difficili per la panchina viola, con il rischio di una bomba a orologeria pronta ad esplodere sempre più dietro l’angolo. Siamo dunque di fronte al classico bivio: o bene bene o male male. E stasera potrebbe già essere decisiva.