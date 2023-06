Ulivieri: “Italiano pronto per il grande salto”. Ma c’è chi lo considera acerbo

Ribatte Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, che considera Italiano ancora inadeguato per una panchina importante: "Se non sarà possibile arrivare a quel tipo di tecnico, Italiano sarebbe il più adeguato. Ma non è facile "

La Gazzetta dello Sport, parlando del futuro di Italiano, si sofferma sull'opinione di due esperti del mestieri. Il primo è Renzo Ulivieri, Presidente asso allenatori, che parla così del tecnico viola: "Italiano è l’uomo giusto per raccogliere l'eredità di Spalletti? Senz’altro. La società vuole un allenatore che sappia portare avanti quel progetto tecnico, cambiare filosofia sarebbe un errore. Ma deve essere liberato dalla Fiorentina". Ribatte Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, che considera Italiano ancora inadeguato per una panchina importante: "Se non sarà possibile arrivare a quel tipo di tecnico, Italiano sarebbe il più adeguato. Ma non è facile arrivare sulla panchina dei campioni, la città avrà aspettative altissime. Non ha esperienza a certi livelli? La finale di Conference League è stato un ottimo risultato. II suoi principi tattici si concilierebbero con la rosa attuale? Sì, è l’assetto che ha portato allo scudetto e ha dato molte soddisfazioni. Un cambiamento richiede tempo e il Napoli non ne ha: è un lusso che può concedersi a chi ha obiettivi minori".