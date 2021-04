Ulivieri e il mancato approdo alla Fiorentina: “Ricevetti due no”

Renzo Ulivieri ricorda un'aneddoto del suo mancato arrivo in Viola

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è spazio per un'intervista al presidente dell' Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri. Ulivieri racconta anche un retroscena sul suo mancato approdo in Viola negli anni '90. Ulivieri voleva liberarsi dal Bologna per sedersi sulla panchina della Fiorentina ma venne osteggiato da Gazzoni ed Oriali. Cresciuto a Firenze, per Ulivieri non fu facile rinunciare alla squadra Viola sebbene sembrasse tutto pronto per il suo passaggio nella società gigliata. "Avevo già incontrato Cecchi Gori, eravamo già d’accordo su tutto, ma al presidente della Fiorentina dissi che sarebbe stato lui a dover avvertire Gazzoni. Mi rispose di no e allora glielo chiesi io. In pratica presi due no da due presidenti in un colpo solo". Questo il retroscena che racconta il tecnico sul suo mancato trasferimento.