Udinese, la vittoria manca dal 12 gennaio. E i friulani segnano col contagocce

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani fa il punto sull’Udinese: i friulani cercano ancora la vittoria dell’inizio del girone di ritorno, visto che i tre punti sono arrivati per l’ultima volta il 12 gennaio contro il Sassuolo. I bianconeri arrivano da tre pareggi consecutivi (contro Brescia, Verona e Bologna) e segnano con il contagocce. L’emblema è Kevin Lasagna, autore di 4 gol in 24 partite quest’anno, che in media va in rete una volta ogni sette occasoni: poca precisione e sfortuna per l’attaccante ex Carpi e per tutti gli attaccanti, che in settimana hanno ripreso fiducia. Nel 13-1 contro i dilettanti del Cjarlins Muzane, Teodorczyk ha segnato 5 gol, Nestorovski 3.