Tuttosport: Torino-Pezzella, c’è intesa di massima con l’entourage. Ma prima…

L'affondo dei granata partirà dopo la cessione di Lyanco

C'è sempre un nome in cima alla lista dei desideri di Davide Vagnati, ds del Torino, per la difesa: quello di German Pezzella della Fiorentina. Contratto in scadenza a giugno 2022, dunque profilo che i viola sono disposti a trattare adesso pur di evitare la beffa di perderlo a parametro zero. Il Toro ha deciso di accelerare per il centrale argentino, anche in considerazione del fatto che al momento manca ancora l'erede di Nicolas Nkoulou, uomo fondamentale in termini di esperienza, carisma e qualità offerta sul campo. E, in questo contesto, c'è pure Lyanco in uscita: il Betis è sempre in pole. La dirigenza granata, con l'entourage di Pezzella, ha trovato una intesa di massima in merito alla durata del contratto: triennale con eventuale opzione per un altro anno. (Lo scrive Tuttosport)