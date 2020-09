Secondo quanto riportato da Tuttosport, proseguono le trattative tra Parma-Fiorentina per il trasferimento di Riccardo Saponara. Il trequartista della Fiorentina è stato richiesto espressamente dal tecnico Liverani per rinforzare il centrocampo dei ducali. I club stanno limando gli ultimi dettagli proprio in queste ore. Ma non solo, gli emiliani hanno messo nel mirino anche Dusan Vlahovic, qualora la Fiorentina decidesse di cederlo in prestito.

Saponara in partenza: Carli spinge per portarlo a Parma