Tuttosport: Orsolini, il Torino potrebbe superare la Fiorentina al fotofinish

Il Torino ha la cifra che il Bologna chiede per Orsolini

Fiorentina-Torino non finirà questa sera. Da domani, infatti, le due società si sfideranno per Riccardo Orsolini. Sia Italiano che Juric lo hanno chiesto ai loro presidenti. Il club viola - scrive Tuttosport - ha aumentato il pressing e prima di provare a piazzare l'accelerata decisiva, aspetta solo di capire se davvero ci sono spiragli concreti sul fronte Berardi. Ci sarebbe stato, tra l'altro, un contatto telefonico tra l'Ad rossoblù Fenucci e il dg gigliato Joe Barone. C'è un po' di distanza. Il Bolo valuta il giocatore 15 milioni, mentre la Fiorentina avrebbe pensato a una proposta da 12. Cifra ritenuta insufficiente dagli emiliani. E il Torino, che dalle cessioni di Lyanco, Meitè e Boyè ha incassato 15 milioni, potrebbe spuntarla in dirittura visto che ha a disposizione questo piccolo tesoretto da investire.