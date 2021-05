Tuttosport: la Juve non molla Gattuso. Ottimi rapporti con Mendes

Non solo Fiorentina, anche alla Juve il futuro della panchina è tutto da scrivere. Se alla Continassa piacciono sia Zidane che Allegri in caso di addio di Andrea Pirlo, non è da escludere la candidatura di Gennaro Gattuso. È quanto troviamo...

Non solo Fiorentina, anche alla Juve il futuro della panchina è tutto da scrivere. Se alla Continassa piacciono sia Zidane che Allegri in caso di addio di Andrea Pirlo, non è da escludere la candidatura di Gennaro Gattuso. È quanto troviamo scritto nelle colonne di Tuttosport in edicola questa mattina. Ai vertici Juve il nome del calabrese, partito dalle retrovie rispetto agli altri tecnici, piace parecchio sia per gli aspetti caratteriali che per quelli tecnici. Fra la società torinese e Jorge Mendes, procuratore di Gattuso, i rapporti sono molto buoni. Sull'allenatore ex Milan, però, continua ad essere forte il pressing della Fiorentina.