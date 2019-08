“Il destino di Paulo Dybala potrebbe andare ad influire in maniera sostanziale anche su quello di Mauro Icardi o Federico Chiesa, due giocatori di diversa tipologia e che stanno vivendo situazioni opposte, ma che destano l’interesse dei dirigenti bianconeri“. Secondo Tuttosport, la vicenda legata al futuro dell’attaccante viola non è proprio chiusa, anzi. Per il quotidiano torinese, fino ad ora in casa Juve è stata scelta la strada del silenzio, cercando di evitare qualsiasi tipo di esposizione. Ma ora le cose potrebbero cambiare, specie nel caso di una cessione di Dybala: se l’argentino finisse davvero in Inghilterra, il club bianconero punterebbe tutto, ed apertamente, su Chiesa o Icardi.