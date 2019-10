Termina senza gol la sfida tra Brescia e Fiorentina, con i viola nettamente superiori per larghi tratti, anche se troppo imprecisi sottoporta, e i lombardi che si sono visti annullare un gol dal Var e che devono purtroppo registrare il bruttissimo infortunio a Dessena (LEGGI QUI). Buon punto per il Brescia, qualche rimpianto in più per la Fiorentina, scrive Tuttosport.