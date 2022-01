Tuttosport: ecco l’affondo della Juventus per Vlahovic

Secondo Tuttosport l'affare Vlahovic-Juventus andrà in porto nelle prossime ore. Decisa l'offerta, ma i viola non transigono nei dettagli

La Juventus è ad un passo da Dusan Vlahovic secondo quanto raccolto da Tuttosport. Grazie ai segnali emersi nei giorni scorsi e il via libera economico, i bianconeri sono pronti all'assalto per assicurarsi l'attaccante della Fiorentina e convincere i viola a dire "Sì".

La società bianconera, forte del gradimento in esclusiva di Vlahovic, ha calato sul piatto dei viola un'offerta irrinunciabile. La fumata bianca arriverà nelle prossime ore per limare gli ultimi dettagli. L'offerta dovrebbe arrivare attorno ai 60 milioni di euro più bonus, ma negli ultimi dettagli i viola non transigono. Non soltanto una questione di modalità di pagamento, ma di rispetto verso la società e i tifosi. La Fiorentina infatti vuole che Dusan e i suoi agenti si assumano la responsabilità della scelta fatta, dal momento che Commisso avrebbe preferito evitare un Chiesa bis.