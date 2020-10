A poche ore dalla conclusione del calciomercato, nessuna situazione riguardo a Federico Chiesa è da escludere. Sì, anche quella che vedrebbe il fantasista rimanere alla Fiorentina con tutte le conseguenze del caso. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna di Tuttosport, quotidiano vicino alle vicende bianconere. La posizione di Federico non cambia di una virgola, vuole trasferirsi a Torino e comunque non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022, esponendo dunque la Fiorentina al rischio di svenderlo nel 2021. Questo ha infatti portato la Fiorentina a non chiudere più le porte riguardo la cessione del suo fuoriclasse. Ma con soli due giorni di mercato ancora validi la Juventus continua a dare segni di una certa difficoltà nel cedere i giocatori in esubero. Chiesa prenderebbe il posto del brasiliano Douglas Costa, ma la sua cessione ad oggi è più che un problema. Tanto che resta viva l’ipotesi di uno scambio di prestiti con l’esterno francese francese Ousmane Dembele in uscita dal Barcellona. È evidente che uno scambio del genere escluderebbe Chiesa dagli obiettivi juventini. Ma Federico a oggi non sembra avere alcun futuro a Firenze e il caso della fascia di capitano (Leggi) ha amplificato il dissenso dell’ambiente nei suoi confronti.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina