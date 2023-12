Baroni torna nella sua Firenze. Contro la Fiorentina una prova importante

«Duda è un giocatore importante non sostituibile per caratteristiche, chi andrà in campo saprà comunque fornire un contributo importante, fondamentale. Tutti devono essere pronti a fare una prestazione di grande livello. Andiamo a giocare contro una squadra che ha un allenatore molto bravo che ha improntato un gioco offensivo collaudato, sarà l’avversario più forte delle ultime giornate ma questo deve servire da sprone per alzare l’asticella. È un avversario che devi provare principalmente a non subire. Abbiamo bisogno di punti e di continuità di prestazione».