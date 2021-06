Tuttosport: “Bagarre per Italiano, Spezia imbufalito”

La società ligure è molto risentita nei confronti della Fiorentina

Secondo Tuttosport, a La Spezia si va ben oltre al fastidio per la trattativa che ha come protagonista Vincenzo Italiano. Secondo il quotidiano, fra Viola e aquilotti stanno montando parecchie tensioni. La società di Commisso ha individuato nel tecnico spezzino il sostituto ideale dopo l'addio di Gennaro Gattuso. Il mister nato in Germania, però, ha da poco rinnovato il contratto con la squadra dei Platek. Proprio per questo lo Spezia è furente. La Fiorentina, dal canto suo, cerca anche di cautelarsi con le alternative: i soliti nomi sono quelli di Walter Mazzarri, Paulo Fonseca e Claudio Ranieri.