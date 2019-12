Tutto sul recupero di Ribery, Pezzella e Badelj: la Fiorentina spera

La Fiorentina si affida a Franck Ribery. O meglio, al ritorno del suo fuoriclasse la cui lesione alla caviglia è in via di guarigione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la sua voglia di tornare sta facendo miracoli, e nella giornata di ieri il francese è riuscito addirittura a lavorare sulla forza per non perdere tono muscolare. Domani sarà il giorno decisivo per capire se con l’Inter sarà presente: in caso positivo giovedì parteciperà almeno in parte alla partitella. Con Ribery recuperato la Fiorentina tornerà al 3-5-2, con Chiesa partner d’attacco e la coppia Vlahovic-Pedro in panchina, così come il recuperato Boateng. Chi potrebbe tornare dal 1′ sono anche German Pezzella, che in caso giocherebbe con una maschera di protezione, e Milan Badelj.