Tutto su Iachini: la Fiorentina ha preso coscienza della realtà e del fallimento

Il favorito per sostituire Vincenzo Montella è Giuseppe Iachini. La dirigenza, scrive il Corriere della Sera, ha preso coscienza della realtà. E del fallimento. Iachini è l’uomo per centrare la salvezza che nessuno può e deve dare per scontata. Ci sarebbe già stato un incontro con l’ex viola. In corsa anche Gigi Di Biagio e Cesare Prandelli. Tre uomini per una panca. La scelta definitiva oggi o domani, ma potrebbe slittare a dopo Natale. Il nuovo tecnico avrà un contratto di sei mesi. Per il futuro il nome caldo è quello di Spalletti.