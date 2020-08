Tutto fermo intorno a Chiesa, il futuro di Federico è un rebus

Dopo il termine della stagione la questione Chiesa è rimasta in stand-by. Come riportato da Repubblica, al momento di rinnovo non si parla e anche sul piano delle offerte tutto è fermo. La volontà delle parti è di trovare una soluzione in maniera veloce ma difficilmente sarà così. Le squadre potenzialmente interessate al momento non hanno la disponibilità economica per affondare il colpo. La Juventus deve prima vendere, il suo mercato in entrata è stagnante. Commisso dal canto suo non scende a compromessi, non vuole fare sconti sul cartellino. Le cose rischiano di andare per le lunghe. Il contratto in scadenza 2022 resta una spada di Damocle per la Fiorentina.

