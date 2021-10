Tutti vogliono Lucca. Via già a gennaio? Da Pisa: «Fantacalcio»

Fiorentina e Juventus interessate. Il presidente Corrado: «Messaggi tutti i giorni»

Sul Corriere Fiorentino si parla di Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 del Pisa. Sei reti in sette giornate alla sua prima esperienza in Serie B. Numeri che hanno attirato l'attenzione di tante squadre: la Fiorentina per il dopo Vlahovic, la Juventus se non dovesse arrivare al serbo, il Milan per ringiovanire il reparto.