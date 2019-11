Tutti per Chiesa, Chiesa per tutti. Entro Natale la decisione sul futuro?

La domanda è retorica, ormai quasi un tormentone: che succederà con Federico Chiesa? A chiederselo tifosi, addetti ai lavori, anche tanti club che magari restano alla finestra in attesa degli eventi. Su Repubblica troviamo questa mattina un focus sull’attaccante viola, da tempo al centro di molte voci di mercato, che ripercorre le varie tappe del percorso che lo ha portato a questa situazione. L’ultimo rinnovo è stato quello del 2017, anno d’oro per il 25, che ha prolungato il suo rapporto con la Fiorentina fino al 2022, poi tanti sorrisi e altrettanti no comment, al di là delle innumerevoli voci di trattative. Poco più di un anno fa, a Verona segnava il suo primo gol – al Chievo – e domani tornerà al Bentegodi con una prima marcatura in maglia azzurra. Più che mai ora Montella e i suoi ragazzi hanno bisogno del vero Chiesa, in grado di spaccare le partite ed essere decisivo, in attesa della sua decisione dato che il mercato estivo è sempre dietro l’angolo.

Joe Barone ha chiarito di come un incontro sia in programma con il suo entourage, per prendere una decisione che accontenti tutti. Oltre alla Juventus si è fatto forte anche il pressing dell’Inter di Conte, ma secondo il quotidiano siamo destinati a trattenere il fiato ancora per poco, perché entro Natale potrebbe arrivare la tanto attesa risposta definitiva.