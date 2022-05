Tutti d’accordo sull’anticipo della Roma: unità nazionale o adattamento?

Il calendario dell'ultima giornata verrà stabilito solo alla fine della penultima

"Quella sull’anticipo della Roma al venerdì dell'ultima giornata per via della finale di Conference League è stata una decisione presa all’unanimità": La Nazione riporta le parole del numero uno della Lega Casini, che implicano una connivenza di Fiorentina, Lazio e Atalanta sul tema. Tutti contenti che almeno una italiana sia in una finale internazionale, con l'Italia fuori dai Mondiali? E' questa la linea passata ufficialmente. Intanto le altre tre squadre giocheranno in contemporanea, sì, ma tra di loro e non con la Roma. La decisione verrà presa martedì, dopo le ultime partite della 37esima giornata.