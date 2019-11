Domenica può essere scritto un altro record di questa stagione “itinerante” per i tifosi viola. Come scrive La Nazione, per il match di Verona può essere abbattuto il muro dei 1500 tifosi viola in trasferta. Un esodo confermato dal gemellaggio tra le due tifoserie e dal costo contenuto del biglietto (22 euro rispetto ai 34 di San Siro e ai 32 di Cagliari).