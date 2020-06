Tuffo nel (recente) passato: il ricordo della doppietta delle Women’s nel 2017

6 maggio e 16 giugno: primo scudetto e prima Coppa Italia della Fiorentina maschile, primo scudetto e prima Coppa Italia della Fiorentina femminile. Date magiche per la società gigliata, e Tamara Gomboli, ex Team Manager della Fiorentina Women’s, lo sa bene. Intervistata da La Nazione, Gomboli ricorda i successi viola, lo scudetto davanti a novemila persone dopo tanto lavoro e la festa che ne derivò. Poi la Coppa: “Una gioia immensa. La squadra era potente, forte, quell’anno si rinforzò molto”. Orlandi era capitano e leader, Guagni dopo di lei: “una bravissima ragazza, un’ottima calciatrice, potente e veloce. E’ cresciuta qui e si è calata bene nel ruolo di responsabilità”. Ma la non ripartenza del campionato e il non professionismo delle atlete dimostrano che c’è ancora molto da fare.