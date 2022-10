TS: “Nei momenti delicati tutto serve. A maggior ragione una goleada”

Anche Tuttosport analizza la vittoria della Fiorentina. Quella che è una delle vittorie più larghe dell'era Italiano, dopo il 6 a 0 al Genoa, apre una nuova fase in casa viola. Sì, perché tutti sperano che quanto visto in Conference League possa aiutare a dare la carica per il campionato. La reazione c'è stata, adesso serve continuità. E con Lecce e Inter i test non mancano.