Troppi infortuni: la preparazione finisce nel mirino

La Nazione si concentra sui tanti infortuni (7) in casa Fiorentina. "La preparazione finisce nel mirino" scrive il quotidiano. Nelle ultime ore - si legge - sul banco degli imputati, ci è finito anche il lavoro estivo fatto prima a Moena e poi in Austria. Due ritiri piuttosto lunghi, che (in teoria) sarebbero dovuti servire alla Fiorentina per costruirsi la miglior condizione fisica possibile da lì a pochi mesi.