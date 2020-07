Troppe voci in un momento così delicato. La Fiorentina è in balia del sistema, ma Rocco c’è ed alza la voce

C’è un aspetto positivo e uno negativo sulle voci che stanno circolando intorno alla panchina della Fiorentina. Ecco l’analisi di La Repubblica Firenze sul momento che sta vivendo la società viola, dopo le tante notizie riguardanti il futuro dell’allenatore viola. L’aspetto positivo riguarda Rocco Commisso. Ieri il presidente ha alzato la voce e ha puntato il dito contro quelle che ha marchiato come fake news. (LEGGI) Tanto più in un momento come questo in cui la salvezza non è ancora una certezza, la società ha capito che ogni tanto è necessario alzare la voce per farsi rispettare. L’intervento di Commisso è servito inoltre per far sentire la presenza della società alla squadra. L’aspetto negativo, invece, è che la Fiorentina sembra in balia del sistema. La logica di tutte queste voci, è di fatto incomprensibile. Sicuramente non aiutano Iachini e i suoi giocatori a tenere alta la concentrazione. Non si spiegano, e non le spiega la classifica. Quindi il sospetto è che sotto sotto ci possa essere altro. Perché cercare di destabilizzare una società che, almeno per ora, non dà fastidio a nessuno? La domanda non trova risposte, ma quello che appare evidente è che per stare al tavolo dei grandi, è fondamentale avere una società strutturata, oltre ovviamente ad una squadra forte. Per salire di livello, serve fare un salto di mentalità. Per farlo serve Commisso, certo intervenire da New York non è semplice, ma aver battuto i pugni sul tavolo ieri è stato un segnale importante per proteggere la sua Fiorentina