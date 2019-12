Tre giorni Viola per Commisso, l’intenso programma del tycoon

Rocco Commisso oggi sarà a Torino per seguire l’importante trasferta della squadra gigliata. Prosegue l’intensa tre giorni Viola del presidente italo-americano. Tutto è iniziato ieri pomeriggio, quando ad Empoli ha assistito insieme alla moglie alla vittoria della Fiorentina Women’s. Successo importante e netto delle ragazze di mister Cincotta che si avviano al meglio verso le festività. Domani, infine, è in programma la cena di Natale in presenza degli sponsor. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, saranno centinaia gli invitati nella sontuosa cornice del Chiostro di Santa Maria Novella. L’ultimo appuntamento pre-natalizio a Firenze per il massimo dirigente viola che martedì farà ritorno negli Stati Uniti.