Tre cambi all’orizzonte: le prove di Iachini e il lancio della coppia Chiesa-Cutrone

La Nazione si concentra sugli uomini che dovrebbero scendere in campo alle 20:45 al San Paolo di Napoli: Iachini non ha avuto molto tempo per sperimentare nuove soluzioni, quindi si affiderà alla stessa ossatura che ha domato l’Atalanta tre giorni fa: 3-5-2, con alcuni ritocchi. Caceres e Dragowski riprenderanno i propri posti in difesa e a centrocampo, mentre in attacco Vlahovic dovrebbe lasciare il posto a Chiesa, che formerà così la tanto attesa coppia con Cutrone. Centrocampo con i tre titolari Benassi, Pulgar e Castrovilli, oggetto delle attenzioni, tra le altre, anche del Napoli. Occhio alle diffide: Milenkovic, Caceres, Lirola e Dalbert sono tutti a rischio squalifica.