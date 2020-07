Il Corriere dello Sport si sofferma sul furto subito da Ribery (GUARDA LE IMMAGINI). Il francese è stato invitato dai suoi vecchi tifosi del Marsiglia a tornare a giocare per loro. Il quotidiano invece racconta la paura del giocatore e dell’ipotesi che adesso possa sì restare a Firenze ma scegliere una casa più centrale e non isolata in collina dopo questo spiacevole episodio.