Tra riscatti e proroghe, come cambia il mercato se si giocherà a luglio

«Pensiamo alle modifiche e alle dispense temporanee per i regolamenti sullo status dei calciatori e i loro trasferimenti. Per proteggere i contratti e adeguare i periodi di registrazione». Lo ha detto Gianni Infantino, presidente della FIFA, a La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rosa parla più approfonditamente del tema. Una delle proposte è la possibilità di accordi per congelare gli stipendi dei calciatori. Poi, se si giocasse oltre il 30 giugno, data limite che oggi vincola molti tesserati ai rispettivi club, occorrerebbero delle proroghe che permetterebbero alle società di continuare a utilizzare i giocatori, ma vanno considerate le ricadute economiche. Infine, le formule stesse dei trasferimenti: chi in questi mesi non ha potuto usufruire delle prestazioni di un giocatore potrà chiedere un ritocco al ribasso del prezzo.