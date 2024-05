Tra difesa e classifica: questa Fiorentina può migliorare ancora

La Fiorentina che era e quella che sarà. A proposito di calcoli, stasera all'Unipol Domus la Fiorentina potrebbe già considerare il proprio lavoro in campionato migliore rispetto a quello dell’annata scorsa. Con una vittoria, infatti, Italiano raggiungerebbe quota 57 punti, cioè 4 in più di quanti ne aveva conquistati alla penultima giornata della Serie A 2022-2023. Potenzialmente la sua squadra sarebbe in grado di chiudere la stagione con appunto quattro lunghezze di vantaggio rispetto alla scorsa, perché battere anche l'Atalanta di Gian Piero Gasperini vorrebbe dire portarsi a 60 mentre il bottino completo nel giugno 2023 era di 56 punti. E comunque già adesso c’è un dato di cui essere contenti. Il numero dei gol subiti a due giornate dalla fine è 42, rispetto ai 41 di un anno fa. Lo scarto è di una semplice unità. Ma le reti segnate sono 55, quando l’anno scorso erano 48. Ben sette in più. Il che ci porta ad applaudire i miglioramenti in attacco fatti dalla Fiorentina, la quale in termini difensivi invece ha variato davvero poco. Lo riporta il Corriere dello Sport.