Tra coraggio e presunzione: Montella deve far chiarezza e riconquistare i tifosi

Anche La Repubblica dedica spazio alla difficoltà di Mister Vincenzo Montella nell’ottenere risultati: si legge che rientrare nel cuore della gente, adesso, sarà un’impresa. Tutto è possibile, anche in poco tempo, e ce lo insegna proprio un Fiorentina-Juventus di qualche anno fa. Il quotidiano spezza una lancia in favore del tecnico viola: le premesse non hanno aiutato. La squadra che ha rilevato ad aprile era con Pioli, e il morbo derivante è da ritenere il primo responsabile del fallimento successivo; eppure, due punti in nove partite sono davvero numeri avvilenti, in piena media retrocessione. La nuova proprietà gli ha affiancato Pradè, come ai tempi migliori, ma il risultato, a parte il buon umore iniziale, è stato un mercato in corsa. Montella è nervoso. Ed è nel mirino di quelli che ancora hanno le forze per fare polemica. Lontano da Firenze i risultati non sono arrivati, quindi il tecnico si gioca tutto con questa Fiorentina in fase di ricostruzione. Anche il primo Montella partì male, per poi diventare modello di calcio. Pazienza… Ma attenzione a Gattuso. (che ieri è stato clamorosamente accostato alla panchina viola)