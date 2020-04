Tra centro sportivo e hotel, un fortino per ripartire. E una regola base da rispettare

Le società di calcio si stanno attrezzando per la ripresa degli allenamenti, ad oggi fissata per il 4 maggio. Da quella data sarà costituito un ‘gruppo squadra’, formato da calciatori, staff tecnico, medici, fisioterapisti, magazzinieri e personale più a stretto contatto con i tesserati. Nel caso della Fiorentina si parla di circa 60 persone. Tutti insieme si isoleranno nel centro sportivo e, non disponendo il club viola di una foresteria, l’alloggio del gruppo sarà in un albergo, con molta probabilità Villa Olmi. Oltre al protocollo medico-sanitario da seguire, la regola base è che chi fa parte della squadra dovrà vivere insieme, evitando contatti esterni. Una sorta di ritiro estivo, ma dove chi fa parte del gruppo non può uscirne. Lo scrive il Corriere Fiorentino.