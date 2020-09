Francesco Totti ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, dove ha parlato anche dell’idea della Fiorentina di affidare la panchina a Daniele De Rossi, maturata nelle scorse settimane. Queste le dichiarazioni di Totti:

Sento spesso Daniele, è carico come una sveglia per allenare, per me sarebbe prontissimo e trovavo adeguata l’idea Fiorentina