Torti arbitrali, i 10 casi che fanno infuriare Commisso: da Mertens a Bentancur

Le lamentele di Rocco Commisso? Hanno radici profonde, e La Nazione ne conta ben dieci in tutta la stagione. Errori e torti arbitrali che il quotidiano analizza sull’edizione odierna. Il primo errore è il calcio di rigore concesso al Napoli dopo una plateale simulazione di Mertens, seguito dal gol decisivo di Immobile alla 9^ giornata innescato da un fallo di Lukaku su Sotti. In Verona-Fiorentina, Di Carmine non viene espulso dopo la gomitata che mette k.o. Pezzella, mentre contro il Lecce Tachsidis mette al tappeto Ribery: per il greco nemmeno un cartellino giallo, mentre il francese ne avrà per quattro mesi. Infortunio anche per Chiesa contro l’Inter, che “picchia” il n° 25 senza ricevere ammonizioni: Skriniar, De Vrij e Bastoni fanno quel che vogliono con il classe ’97. In Napoli-Fiorentina il Var non vede un fallo di mano evidente di Allan, mentre contro l’Atalanta in Coppa Italia l’arbitro usa due pesi e due misure con Pezzella e Caldara. Espulso il capitano viola, graziato il centrale nerazzurro. Si arriva poi all’ultima settimana, tra il penalty non concesso per il fallo su Milenkovic con il Genoa e quello su Caceres contro l’Inter, per concludere in “bellezza” con l’intervento falloso di Ceccherini su Bentancur.