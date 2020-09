All’inizio del fine settimana, scrive La Nazione, l’Arsenal dovrebbe dare una risposta alla Fiorentina in merito all’affare Torreira (QUI la scheda). Le sensazioni sono buone, i Gunners dovrebbero abbassare le pretese, ma se così non fosse è pronta l’alternativa Jack Bonaventura (SCHEDA), che ha chiesto tempo a Benevento e Genoa. In uscita, intanto, Sottil è diretto al Cagliari, Zurkowski e Terzic ad Empoli, con cui si parlerà ancora di Ricci (SCHEDA)

IL VALZER DELLE PUNTE IN USCITA: CHI RESTA ALLA FIORENTINA?