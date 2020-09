Torreira, il Torino prepara il rilancio. Se salta, i viola potrebbero tornare su De Paul

Spazio anche al mercato viola in entrata sulle pagine sportive de La Nazione. Secondo il quotidiano, il Torino avrebbe deciso di presentare un’offerta importante all’Arsenal per Torreira (SCHEDA), provando a chiudere l’affare in modo definitivo senza passare dalla formula del prestito come avrebbe cercato di fare la Fiorentina. Ma sarebbero le cifre a non convincere i Gunners. La Fiorentina, se dovesse esserci questa virata decisa nel futuro del centrocampista uruguaiano, avrebbe una spinta in più per andare con decisione su De Paul (SCHEDA); l’interesse del Leeds al momento non si è concretizzato perché friulani e inglesi sarebbero distanti, mentre l’argentino pare abbia già un’intesa di massima con il club di Premier.