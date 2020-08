Torreira: c’è anche il Torino, Fiorentina e altri due club in pole

Per il ruolo di regista la Fiorentina starebbe pensando a Lucas Torreira (SCHEDA), in uscita dall’Arsenal. Il giocatore ha chiesto al club londinese di essere ceduto, il tecnico Arteta, infatti, lo ha messo ai margini. Come scrive Tuttosport, l’uruguaiano sarebbe contento di tornare a lavorare con Marco Giampaolo, questa vola al Torino. Il Ds granata Davide Vagnati ha provato a lavorare per un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma alla fine il discorso si è arenato. Fiorentina, Milan e Atletico Madrid hanno aumentato l’efficacia delle loro trattative.